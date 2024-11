Pallavolo: il settore giovanile del TeamVolley, centra un clamoroso en plein di vittorie FOTO

PRIMA DIVISIONE





PRIMA DIVISIONE TST - 5a giornata

Palasport di Lessona (BI)

BOTALLA TEAMVOLLEY – Fortitudo Volley Occimiano Blu 3-0

(25-14/25-13/25-6)





BOTALLA TEAMVOLLEY: Masserano 3, Boggiani, Cavaliere 11, Scoleri 7, Sola 5, Cena 10, Gariazzo, Damo 3, Nazzi 3, Fontana 8, Paniccia, Piletta, Guzzo (L1), Vioglio (L2). Coach Ivan Turcich, vice Marco Allorto.





Il libero Rebecca GUZZO: «Nello scontro con Occimiano abbiamo potuto focalizzarci sui nostri punti di forza e di debolezza. Abbiamo lavorato di squadra e siamo riuscite a portare a casa tre punti in maniera abbastanza tranquilla. All’inizio della partita avevamo un po’ il freno a mano tirato e non siamo riuscite a costruire un buon gioco, ma dalla metà del primo set in poi abbiamo imposto il nostro ritmo, portando in campo ciò che abbiamo allenato durante la settimana. Dobbiamo lavorare ancora per riuscire a perfezionare alcune cose, prima del match di mercoledì che giocheremo a Chiavazza».





UNDER18 ECCELLENZA





UNDER18 Eccellenza - 3a giornata

Palasport di Lessona (BI)

GENERALI TEAMVOLLEY – San Rocco Volley 3-0

(25-19/25-21/25-17)





La schiacciatrice Alessandra CENA: «La partita si è evoluta in crescendo: nel primo set abbiamo un po' sottovalutato l'avversario e siamo mancate di concentrazione, ma con il procedere della gara abbiamo ripreso in mano le redini, giocando secondo le nostre vere capacità. Questo match è stato anche un momento di soddisfazione, dopo le due precedenti sconfitte: ci darà una carica aggiuntiva per affrontare i prossimi incontri al meglio delle nostre possibilità».





UNDER16





UNDER16 Girone E - 5a giornata

Palestra S.M. “Pajetta” di Novara

San Rocco Volley Bianca – DE MORI TEAMVOLLEY 0-3

(12-25/11-25/22-25)





Coach Marco ALLORTO: «Nonostante una panchina piena di infortunate, siamo riuscite a schierare una formazione che non ha lasciato scampo alle avversarie. Le prime due frazioni sono state a senso unico. Solo nella terza siamo calate un po’ di concentrazione, regalando alcuni punti di troppo. Contente del risultato, ritorniamo in palestra a lavorare per recuperare anche le infortunate».





UNDER14





UNDER14 Girone D - 5a giornata

Palasport di Lessona (BI)

ANGELICO TEAMVOLLEY – Volley Gattinara 3-0

(25-8/25-7/25-8)





Coach Marco ALLORTO: «Davvero pochi gli spunti tecnici. A volte quando ci sono queste partite la difficoltà maggiore è quella di mantenere alta la concentrazione, a causa della bassa intensità di scambi. Le ragazze sono riuscite a reggere un buon ritmo in battuta e così il risultato è stato facilmente portato a casa».





UNDER13





UNDER13 Girone C- 5a giornata

Palasport di Lessona (BI)

CONAD TEAMVOLLEY – San Rocco Volley 3-0

(25-19/25-11/25-16)





Coach Alessia DIEGO: «Una partita abbastanza lineare. Finalmente le ragazze sono riuscite a chiudere la gara con un bassissimo numero di errori. Tutte loro hanno avuto modo di entrare in campo e dare il proprio personale contributo alla vittoria finale».