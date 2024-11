Pallavolo, SPB: vittoria in Serie D, la Serie C cede contro l'Hasta Volley FOTO

Pallavolo, SPB: vittoria in Serie D, la Serie C cede contro l'Hasta Volley.

Vittoria per la Serie D al tie break mentre la Ilario Ormezzano SAI in serie C cede in casa contro l'Hasta Volley. I ragazzi guidati da coach Bonaccorso ce l'hanno messa tutta ma non sono riusciti a trovare il giusto ritmo contro un avversario ostico e ben preparato. In una partita sottotono la squadra guidata da coach Bonaccorso ha dovuto fare i conti contro un Asti entrato subito in partita. "Nel primo set non siamo mai riusciti ad entrare nel vivo gioco ed Asti ha vinto facilmente il set - spiega l'allenatore-. Più combattuta la seconda frazione, migliora l'attacco dei padroni di casa, ma ad essere sempre in vantaggio è stata la formazione Astigiana che si porta sul 2 a 0. Il terzo set rispecchia l'andamento della partita ma si accende sul finale grazie ad un buon turno di battuta dei Biellesi che cedono però alla maggior esperienza di Asti". Da sottolineare la buona prestazione di Putrino che mette a segno 11 punti.

Ilario Ormezzano SAI SPB 0 - 3 Hasta Volley

(16-25; 22-25; 23-25)

Tabellini

Mazzoli

Bottigella 5

Berteletti 4

Putrino 11

Zarra 4

Maretti 2

Bazzini

Stragiotti 5

Rolando

Vicario

Pelosino

Chafik

Successo al tiè break per la Serie D M-AppHotel. Una grande prova quella dei giovanissimi atleti under 17 guidati da Simone Marangio ed Alessandra Zagheni. La squadra ha infatti lottato su ogni pallone, conquistando due punti importanti contro gli ospiti del San Rocco Novara.

"Una partita strepitosa frutto di un lavoro di squadra - dichiara coach Marangio soddisfatto -. Sono ragazzi di 15 - 16 anni ed è veramente difficile da pronosticare un risultato in gare come quelle giocate. Questa vittoria è frutto di lavoro e sofferenza. Abbiamo avuto giocatori infortunati e, nonostante questo, la squadra sta esprimendo il massimo del suo potenziale agonistico: grazie a questo che siamo stati capaci di portare a casa, in una partita in rimonta, due punti importanti per morale e classifica".

SPB M-APPHOTEL-SAN ROCCO NOVARA 3-2 (23-25, 25-21, 21-25, 25-22, 15-11)

Boschetto 6

Ramella Stefano 2

Ressia 25

Petrache 15

Castrovilli 3

Graziano 15

Grosso 4

Garbaccio 5

Ramella Paolo 1

Bottigella 2

Colombara

Murdaca

Buoni risultati anche per le squadre del settore giovanile SPB Monteleone Trasporti che continuano il loro percorso di crescita, affrontando nuove sfide e schierando in campo il massimo impegno.





Under 15

Pool Pavic 3 - 1 AM Impianti SPB

(25-22, 25-27, 25-13, 25-18)

Buona partenza per l'under 15, che dopo un primo parziale combattuto, conquista il secondo set ai vantaggi. Nonostante un inizio promettente, sono però i padroni a prendere il sopravvento.





Under 17

Pallavolo Altiora 3 - 0 Impresa costruzioni Aiazzone SPB

(25-17, 25-21, 25-20)

Un match complesso per la nostra under 17, che si è confrontata con un avversario organizzato e competitivo. Nonostante l'impegno, i ragazzi non sono riusciti a ribaltare il risultato.





Under 19

Officina Pozzo SPB 3 - 0 Volley Vercelli

(25-18, 25-16, 25-18)

Grande prova per l'under 19, che si impone con un netto 3-0 su Volley Vercelli. I ragazzi hanno mantenuto un buon controllo durante tutto il match, dimostrando solidità e coesione.