Valle Cervo, dopo la dottoressa Pirlo ora lascia l'incarico di medico di ruolo anche la dottoressa Graglia

Dopo la Dott.ssa Camilla Pirlo che ha rassegnato le proprie dimissioni a fare data dal 29 ottobre 2024, la Valle Cervo perde un altro Dottore, la dottoressa Giulia Graglia, ora titolare a tempo indeterminato di Medico di ruolo unico di Assistenza Primaria a ciclo di scelta nell’ambito territoriale di Andorno Micca, Campiglia Cervo, Miagliano, Piedicavallo, Rosazza, Sagliano Micca, Tavigliano, Pettinengo, Pralungo, Ronco Biellese, Ternengo, Tollegno, Zumaglia.

In particolare, come si legge sull'albo pretorio dell'ASL Biella, la Dott.ssa Giulia Graglia lascerà il suo incarico a far data dal 01/01/2025. Il suo ultimo giorno di convenzione sarà il 31/12/2024.

La Dottoressa aveva assunto il suo incarico il 23/10/2009.