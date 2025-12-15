A Cavaglià la Cena degli Auguri con la Croce Rossa

Anche quest’anno la sede della Croce Rossa di Cavaglià ha ospitato la Cena degli Auguri, un bellissimo momento di condivisione e convivialità.

“Un’occasione speciale per ritrovarci insieme a volontari, dipendenti e alle loro famiglie, fermarci un attimo dalla quotidianità, chiacchierare e scambiarci gli auguri – si legge nel post apparso sui social - Perché la Croce Rossa è fatta di persone, legami e valori che si rafforzano anche attorno a una tavola. Grazie a tutti per aver partecipato e per rendere la nostra comunità sempre più unita”.