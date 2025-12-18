Sanità: Regione e Azienda Zero cercano idee innovative per migliorare i servizi

La Regione Piemonte, in collaborazione con Azienda Zero, apre le porte all’innovazione in sanità con un avviso pubblico esplorativo rivolto a soggetti pubblici e privati che vogliano proporre soluzioni innovative per rendere i processi sanitari e sociosanitari più efficienti, sostenibili e di qualità. L’iniziativa punta a stimolare idee in grado di migliorare la cura, l’appropriatezza e gli esiti clinici all’interno degli ospedali e dei servizi territoriali, senza alcuna privatizzazione dei servizi già esistenti.

L’avviso invita a presentare progetti che spaziano dai farmaci e dispositivi medici a piattaforme e sistemi digitali avanzati, fino ad applicazioni basate sull’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di ottimizzare attività e processi sul territorio regionale. Le proposte saranno valutate e, se ritenute promettenti, approfondite attraverso incontri e momenti di confronto organizzati da Azienda Zero e dalla Direzione Sanità, garantendo trasparenza e continuità del dialogo tra proponenti e istituzioni.

«Questa iniziativa rappresenta un’opportunità concreta per chi vuole contribuire a migliorare la sanità piemontese – spiegano l’assessore alla Sanità Federico Riboldi e il direttore di Azienda Zero Adriano Leli – mettendo a disposizione competenze e soluzioni innovative in grado di generare un impatto reale sulla salute e sul benessere dei cittadini. Si tratta esclusivamente di proporre idee che migliorino l’efficacia dei servizi esistenti, senza alcuna privatizzazione. Allo stesso tempo, puntiamo a creare un modello nazionale di trasparenza e contatto diretto tra imprese e istituzioni, perché il dialogo aperto e chiaro è essenziale per favorire l’innovazione e rafforzare la fiducia nel sistema sanitario».

L’avviso è aperto senza scadenza: le manifestazioni di interesse vanno inviate esclusivamente via posta elettronica, seguendo le istruzioni pubblicate sul sito istituzionale di Azienda Sero https://www.aziendazero.piemonte.it/avviso-pubblico-a-collaborare-con-la-regione-per-la-raccolta-di-proposte-progettuali-innovative-in-ambito-sanitario-e-sociosanitario/