Valle Cervo, tra dimissioni e pensionamenti dei medici di ruolo, le indicazioni di ASL Bi

Asl Biella ha incontrato nella giornata di mercoledì 13 novembre i sindaci dei comuni interessati. “Non lasceremo mai nessun assistito sprovvisto di cure primarie – assicura la dottoressa Barbara Bragante, Direttore della Struttura Complessa (SC) Distretto Biella dell'ASL BI - . Faremo tutto quello che serve per prestare loro assistenza in maniera diversa rispetto al passato ma comunque in modo efficace e completo attraverso l'Unità di Continuità Assistenziale Territoriale (UCAT) ”.