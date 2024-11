Sagliano Micca, castagnata con gli Alpini e gli alunni delle scuole

Un pomeriggio speciale, in cui tradizione, commemorazione e divertimento si incontrano! Alpini, Comune e Scuola dell'Infanzia e Primaria di Sagliano Micca hanno organizzato una castagnata memorabile.

“Un’occasione in cui i nostri piccoli possono scoprire l’importanza del ricordo e dell’impegno della comunità, ma anche gustare le castagne in compagnia – spiegano dall'amministrazione - Un grazie di cuore a tutti coloro che contribuiscono a rendere questi momenti indimenticabili per i nostri ragazzi e per il paese intero”.