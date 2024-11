A Massazza si cammina per la ricerca e la prevenzione medica (foto di Giacomo Chiarini per newsbiella.it)

Massazza scende in campo per la prevenzione medica. Quasi 80 partecipanti a Corri per la Ricerca l'evento sportivo-benefico a favore del Fondo Edo Tempia.

L'appuntamento, che prevede 4 chilometri di percorso, è andato in scena oggi pomeriggio, 10 novembre, dopo il rinvio delle scorse settimane per maltempo. Soddisfatta l'amministrazione comunale per i numeri raggiunti, la cui affluenza supera i dati delle scorse edizioni.