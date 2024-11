Motori, piloti biellesi in gara al Rally della Lanterna

La Scuderia Rally & Co è pronta per il 40° Rally della Lanterna, finale di Coppa Italia Rally, con due equipaggi: Nicolò Ardizzone e Alyssa Anziliero (under 25)su Renault Clio Rally 5 numero 95 e Andrea Fersini e Carmelo Cappello su Mini Cooper Racing Start numero 144 . La competizione rappresenta una sfida importante, che gareggeranno su un percorso di grande fascino e tradizione.

Questa edizione del Rally della Lanterna è particolarmente significativa, in quanto è la finale di Coppa Italia. I migliori piloti della stagione si contenderanno punti cruciali per la classifica finale, rendendo ogni prova speciale un momento decisivo. Gli equipaggi si troveranno a gareggiare in un contesto unico, con la partenza che avverrà dal cuore di Genova, una città storica che aggiungerà fascino e coinvolgimento alla competizione.

L’itinerario del rally con partenza sabato 9 ed arrivo domenica alle 17 si sviluppa su 85 km cronometrati suddivisi in 8 prove speciali con strade tortuose che rappresenteranno una vera sfida, alternando tratti veloci e sezioni tecniche che metteranno alla prova le capacità di ogni pilota.