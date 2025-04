Equipe Vitesse in gara al Rally del Piemonte

Quasi tutto pronto per la 19° edizione del Rally del Piemonte, secondo round del Campionato Italiano Assoluto che si correrà dall'11 al 13 aprile prossimi nella splendida cornice delle Langhe, con partenza e arrivo ad Alba. In gara l'Equipe Vitesse.

Nella gara maggiore, che prevede 13 tratti cronometrati per circa 112 km , ci sarà al via il giovane navigatore cossatese Nicolò Bottega nuovamente a fianco del trentino Lorenzo Varesco con la Suzuki Swift Sport Hibrid 1.4, alla ricerca dell'ennesima conferma nel trofeo dedicato alle piccole nipponiche dopo la brillante prestazione ottenuta al Ciocco.

Ritorna in abitacolo anche l'equipaggio tutto in famiglia composto da Francesco e Paolo De Marco con la Peugeot 106 di classe N2 curata da PR2 sport, che prenderà parte alla versione più corta della manifestazione ovvero il CRZ che si svilupperà su 70 km cronometrati suddivisi in 8 prove speciali. Grande attesa dunque per questa gara che vedrà al via i migliori interpreti del rallismo nazionale e internazionale.