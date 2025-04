Biella 4 Racing, Massimo e Michael Destefanis al via della Coppa Milano-Sanremo

Palcoscenici importanti questo fine settimana in casa Biella 4 Racing, dove i loro portacolori Massimo e Michael Destefanis saranno al via della Rievocazione Storica Coppa Milano-Sanremo, atto secondo del Campionato Italiano Grandi Eventi 2025. Una partecipazione di prestigio, che bissa quella della passata stagione, in una serie che racchiude assieme a Coppa delle Alpi, Coppa d’Oro delle Dolomiti, Gran Premio Nuvolari e Targa Florio Classica, le cinque maggiori competizioni di regolarità a livello italiano.

La manifestazione, che si svolgerà su quattro giorni di gara da giovedì 10 a domenica 13 aprile, coinvolgerà tre regioni, Lombardia, Piemonte e Liguria, e si snoderà su oltre mille chilometri, di cui più di trecento di prove cronometrate, con circa cento rilevamenti ad attendere i concorrenti in gara. L’apertura del giovedì avrà luogo presso l’autodromo di Monza, con il successivo trasferimento al Lago D’Iseo. Da qui la ripartenza del venerdì alla volta di Tortona, per poi concludere la giornata a Rapallo. Sabato mattina gli equipaggi lasceranno la località ligure per dirigersi a Loano, per poi terminare la giornata a Sanremo. Ultime fatiche di domenica con nuovo star dalla Città dei Fiori in direzione Asti, per l’arrivo finale a Milano.

“Siamo felici di essere nuovamente al via della Coppa Milano-Sanremo”, raccontano Massimo e Michael Destefanis, “in fin dei conti la passata edizione fu il nostro debutto assoluto in gara. Con la nostra Porsche Carrera 4 parteciperemo alla categoria “Rendez-Vous”, quella dedicata alle vetture più recenti, ma che vedrà fra i partecipanti i migliori specialisti italiani. Non sarà per nulla facile, ma l’obiettivo è quello di posizionarsi a ridosso della top ten assoluta, ce la metteremo tutta. Ovviamente non trascureremo l’aspetto del divertimento, per noi le corse sono uno svago e tale devono rimanere, bisogna saper godersi anche i luoghi ed i paesaggi attraversati. Buon divertimento a tutti”.