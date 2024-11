Sicurezza del territorio, dalla Regione 200 mila euro per Valdilana, Callabiana e Pollone

La Regione Piemonte ha approvato, tramite Determinazione dirigenziale, l’assegnazione di oltre 2,5 milioni di euro per la messa in sicurezza del territorio e il potenziamento delle infrastrutture pubbliche. Questi fondi sono destinati a rafforzare la sicurezza e la resilienza del nostro territorio contro calamità naturali, nonché a migliorare le infrastrutture strategiche per la viabilità e la mobilità dei nostri concittadini.

Per quanto riguarda il Biellese, arriveranno 200 mila euro per Valdilana, Callabiana e Pollone. Nel dettaglio, Callabiana: Ripristino del tratto di strada comunale che dalla Frazione Chiesa conduce alla Frazione Vacchione €65.000; Pollone: Interventi di ripristino opere trasversali e longitudinali nel Torrente Oremo in località Trotti €40.000; Valdilana: Ripristino e messa in sicurezza del dissesto franoso occorso lungo il lato di sottoscarpa della strada comunale Via Mazzini €95.000.

«La Regione Piemonte – affermano il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio e l’assessore alle Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile e trasporti della Regione Piemonte Marco Gabusi – è fortemente impegnata a destinare nuovi fondi a interventi prioritari per la nostra comunità. Con questo stanziamento sosteniamo i comuni nella realizzazione di opere indispensabili per la messa in sicurezza delle proprie infrastrutture».