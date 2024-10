Dalla Regione 1 milione di euro per nuovi scuolabus. Nel Biellese contributi a Salussola, Quaregna Cerreto e a Lessona

La Giunta regionale del Piemonte ha approvato un finanziamento di oltre un milione di euro per l’acquisto di 28 nuovi scuolabus, destinati al trasporto degli alunni della scuola dell’infanzia e dell’obbligo. I comuni finanziati che riceveranno un contributo di circa 40.000 euro ciascuno in provincia di Biella sono tre: Lessona, Quaregna Cerreto e Salussola.

"Sono davvero contenta, ringrazio la Regione per l'attenzione che ci dedica - dichiara il sindaco di Salussola Manuela Chioda - . Per qualche anno ci siano affidati a una ditta esterna, adesso stiamo usando uno scuolabus che ci ha prestato Cavaglià, ma a breve dobbiamo restituirlo perchè ne hanno bisogno. Per questo nei mesi scorsi abbiamo avviato l'iter per l'acquisto di uno nuovo che non ha un costo indifferente, ma stare senza questo servizio è inimmaginabile, non possiamo toglierlo per le famiglie. E questa notizia del contributo per noi è una boccata di ossigeno non da poco".

"E ' una bella notizia - commenta il sindaco di Quaregna Cerreto Katia Giordani - , noi lo abbiamo già acquistato perchè ne avevano bisogno, e naturalmente questi contributi sono un grande aiuto per noi perchè lo scuolabus è una spesa non indifferente".

L’assessore alle Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile e Trasporti, Marco Gabusi, ha sottolineato l’importanza di garantire un servizio di trasporto scolastico efficiente e sicuro per tutti gli studenti piemontesi. «Investire nei mezzi di trasporto significa investire nel futuro dei nostri giovani ragazzi. Questi nuovi scuolabus non solo garantiranno viaggi più sicuri, ma contribuiranno anche a una mobilità più sostenibile, riducendo l’impatto ambientale e migliorando la qualità dell’aria nelle nostre città», hanno dichiarato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l'assessore Gabusi.

Il finanziamento è parte di un programma più ampio volto a migliorare la qualità dei servizi pubblici e a promuovere la sostenibilità nei trasporti.