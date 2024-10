Pallavolo: Team Volley dimostra coesione, ma si imbatte in nuove sfide FOTO

PRIMA DIVISIONE TST - 3a giornata

Palasport di Lessona (BI)

BOTALLA TEAMVOLLEY – Pallavolo Santhià 3-0

(25-13/25-9/25-15)

BOTALLA TEAMVOLLEY: Masserano 3, Boggiani, Cavaliere 5, Scoleri 3, Sola 15, Cena 13, Gariazzo 3, Damo 2, Nazzi 5, Fontana 5, Paniccia 4, Piletta 2, Guzzo (L1), Vioglio (L2). Coach Ivan Turcich, vice Marco Allorto.

Il commento del libero Carlotta VIOGLIO: «Contro Santhià, la squadra ha dimostrato ottima coesione e una buona determinazione. Abbiamo messo in campo il lavoro svolto in settimana, che ha dato i suoi frutti. In ogni set siamo riuscite a comunicare bene tra di noi, portando a casa altri tre punti in classifica. Adesso continueremo a lavorare sodo, in vista delle prossime partite».



UNDER18

UNDER18 Eccellenza - 2a giornata

PalaAgil di Trecate (NO)

Igor Volley – GENERALI TEAMVOLLEY 3-0

(25-17/25-17/25-15)

Il commento della schiacciatrice Virginia SOLA: «La partita si è conclusa con un risultato netto a favore delle avversarie, che però non rispecchia pienamente la qualità e l’impegno che abbiamo messo nella nostra metà campo. Al netto della sconfitta, abbiamo mostrato un grande spirito di squadra e un livello alto di concentrazione. Peccato per quei momenti in cui abbiamo lasciato spazio al gioco della Igor. Purtroppo il risultato non premia i nostri sforzi, ma rimane la consapevolezza di aver affrontato a testa alta una squadra sulla carta molto forte. Tutta esperienza per il futuro, un punto di partenza per i match che ci attenderanno».



UNDER16

UNDER16 Girone E - 3a giornata

Palasport di Lessona (BI)

DE MORI TEAMVOLLEY – Pallavolo Santhià 3-0

(25-13/25-20/25-9)

Coach Ivan TURCICH: «Una partita sempre in controllo, che ci ha concesso di far ruotare tutte le giocatrici a disposizione. Anche le ragazze acciaccate da qualche problemino fisico si sono comportate bene in campo. Il gioco è stato bello e ordinato. Peccato solo per il finale di secondo set, dove abbiamo perso un pochettino la bussola. In ogni caso non abbiamo mai avuto dubbi sul fatto che avremmo portato a casa la partita in tre parziali».



UNDER14

UNDER14 Girone D - 3a giornata

Palasport di Lessona (BI)

ANGELICO TEAMVOLLEY – Sammaborgo U14 1-3

(25-18/21-25/23-25/18-25)

Coach Marco ALLORTO: «Sapevo che prima o poi sarebbe potuta capitare una sconfitta e avevo già “avvisato” le ragazze sull’eventualità. Di certo però non credevo che questa sarebbe arrivata attraverso una prestazione al di sotto di quelle che reputo le nostre qualità. Non è stata la nostra miglior partita in fase di ricezione, abbiamo davvero pagato tanto la battuta forte delle avversarie. Posso solo fare i complimenti a Sammaborgo, che si conferma una squadra ostica da affrontare».



UNDER13

UNDER13 Girone C - 2a giornata

Palazzetto “Cav. Gerardi” di Cigliano (VC)

Volley Cigliano – CONAD TEAMVOLLEY 0-3

(22-25/12-25/22-25)

Coach Alessia DIEGO: «Finalmente i primi tre punti! Sono contenta perché tutte le ragazze si stanno ambientando al nuovo metodo di lavoro. Vincere a Cigliano non era scontato, ma abbiamo saputo mantenere una buona concentrazione per tutta la partita. Quello che non era successo la settimana prima».