Abuso di alcol e droghe, servizi straordinari a Biella per prevenire le stragi del sabato sera

Nell’ambito delle iniziative tendenti ad individuare nuove strategie per limitare il grave fenomeno degli incidenti stradali, anche con conseguenze mortali, determinati da abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, che vedono coinvolti prevalentemente giovani frequentatori di discoteche e altri locali pubblici, la Sezione Polizia Stradale di Biella ha disposto mirati servizi in più zone limitrofe a discoteche e ritrovi notturni.

I servizi hanno l’obiettivo di sensibilizzare i giovani al rispetto delle norme e contestualmente alla salvaguardia della vita. Posto ciò, durante la notte tra sabato e domenica, sono state impiegate 3 pattuglie della Polizia Stradale e sono stati complessivamente controllati 14 veicoli e 32 persone: 4 conducenti sono stati fermati sotto l’effetto di sostanze alcoliche e verbalizzati per guida in stato di ebbrezza; inoltre, sono state ritirate 4 patenti di guida e decurtati complessivamente 40 punti.

Durante il servizio sono stati inoltre contestati due verbali di cui uno per omissione dell’utilizzo delle cinture di sicurezza e 1 per circolazione con veicolo non sottoposto a revisione singola straordinaria. La fascia d’età delle persone contravvenzionate va dai 24 ai 30 anni, nella fascia oraria dalle 3 alle 5.

Nello specifico: 3 soggetti sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Biella e segnalato al Prefetto di Biella per i provvedimenti di competenza; un soggetto è stato segnalato alla prefettura di Biella per la violazione dell’art. 186 c.2 Lettera A del C.D.S. (sanzione amministrativa) con contestuale ritiro della patente di guida.