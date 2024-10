Biella, attenzione, viabilità modificata in via Cottolengo

Da ieri lunedì 28 ottobre fino alle ore 18.00 del 31 la viabilità in via Cottolengo è modificata per lavori urgenti di manutenzione rete fognaria da parte di Cordar SPA.

In particolare, è istituito il divieto di transito eccetto veicoli a seguito del cantiere lungo la corsia a scendere tra strada al Lanificio e cantiere scuola Borgonuovo compreso.

Sempre a causa di lavori in città sono istituiti anche i seguenti divieti:

- divieto di transito in Strada Cantone Ramella di Sopra fino al 7.01.2025 esclusi sabato domenica e festivi – area occupata 30 mq. È istituito il limite di 30 km/h, il restringimento della carreggiata e il senso unico alternato regolato da segnaletica mobile e da movieri (no semafori) nel tratto interessato. E’ istituita, se necessaria, la temporanea sospensione della circolazione pedonale sui marciapiedi e attraversamenti pedonali, i pedoni con idonea segnaletica dovranno essere indirizzati in sicurezza sul lato opposto rispetto all’occupazione.

- divieto di transito in Via Crosa ( tratto tra via Marconi e via Palazzo di Giustizia) dalle ore 7.00 alle ore 17.00 del giorno 4.11.2024 – area occupata 215 mq. È istituito, inoltre, il limite di 30 km/h, il restringimento della carreggiata e il senso unico alternato regolato da segnaletica mobile e da movieri (no semafori) nel tratto interessato. E’ istituita, se necessaria, la temporanea sospensione della circolazione pedonale sui marciapiedi e attraversamenti pedonali, i pedoni con idonea segnaletica dovranno essere indirizzati in sicurezza sul lato opposto rispetto all’occupazione.