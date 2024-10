Cerino Zegna, Giardino Alzheimer: raccolti oltre 5mila euro per l’oasi terapeutica di Mongrando FOTO

La Residenza Ines e Piera Capellaro – Cerino Zegna di Mongrando, ha oggi ricevuto un importante contributo dalla comunità locale, permettendo la realizzazione e il sostentamento di un progetto terapeutico intrapreso a metà giugno 2024. Questo pomeriggio, lunedì 28 ottobre, si è tenuta la cerimonia di consegna dell’assegno simbolico già versato nei giorni precedenti. L’iniziativa è inserita nell’ambito del progetto “StosteniAMO le passioni” per la quale Conad Nord-Ovest ha offerto la possibilità ai propri clienti di sostenere un’attività sociale e di investire dei fondi sul territorio.

Fondazione Cerino Zegna si è aggiudicato 5120 euro: “Quest'anno, il progetto ha permesso di raccogliere fondi per la realizzazione del Giardino Alzheimer – dichiarano i rappresentanti – Progettato dall’architetto paesaggista Monica Botta, l’oasi terapeutica offre uno spazio protetto e stimolante per i residenti con Alzheimer. Il giardino offre diverse tappe tematiche e ciascuna offre un’esperienza differente: ortoterapia, una zona con gli animali, la riproduzione di un lavatoio per evocare i ricordi di vita quotidiana legati al passato, spazi d’incontro e un angolo spirituale, tutto all’interno di uno spazio circolare in cui passeggiare".

Grazie alla collaborazione degli associati Conad Nord-Ovest, Fondazione Cerino Zegna e il supporto dei cittadini, l’iniziativa ha permesso di devolvere parte della propria spesa a progetti volti a sensibilizzare il territorio sulle tematiche che accompagnano la vita di chi si prende cura delle persone con decadimento cognitivo. Un progetto che dimostra come i piccoli gesti della comunità possano fornire un apporto concreto a progetti sociali, sostenendo le fragilità e rafforzando i legami fra le persone.