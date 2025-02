"Il Giardino Ritrovato": il progetto della Fondazione Cerino Zegna tra i premiati da “La Città per il Verde”

Nel luglio 2024, Cerino Zegna ha partecipato al bando indetto da il Verde Editoriale per il premio “LA CITTÀ PER IL VERDE” 2024/25 - 25a EDIZIONE, presentando in gara IL GIARDINO RITROVATO, un progetto realizzato per i malati di Alzheimer afferenti alla Residenza Ines e Piera Capellaro di Mongrando e che si è classificato tra i progetti premiati .

I giardini Alzheimer sono spazi verdi, progettati specificamente per offrire un ambiente sicuro, stimolante e terapeutico che aiuta a migliorare il benessere psico-fisico degli utenti affetti da decadimento cognitivo e patologie di demenza.

Il GIARDINO RITROVATO, infatti, è realizzato con camminamenti facili da percorrere, piante che stimolano i sensi, e aree di riposo dove le persone possono rilassarsi e interagire con la natura: la possibilità di accedere all'aria aperta e di partecipare a attività come la cura delle piante o la semplice passeggiata aiuta a ridurre lo stress, migliorare la memoria e favorire la socializzazione. Questo spazio è, inoltre, importante per mantenere un certo grado di indipendenza e autonomia nelle persone con demenza, creando un'atmosfera di familiarità e tranquillità. Il giardino diventa, quindi, un luogo fondamentale per la qualità della vita dei pazienti e per il supporto alle loro famiglie.

Il GIARDINO RITROVATO, per la sua realizzazione, ha ricevuto le donazioni di molte realtà del territorio biellese, sensibili alle problematiche dell’anziano fragile e non autosufficiente, soprattutto se affetto da Alzheimer: Birreria Menabrea, Botalla Formaggi, Conad del nord-ovest, Ditta De Martini, Ditta Guabello, Ditta Lauretana, , Garden Club Biella, Lanificio Fratelli Piacenza, Lanificio Vitale Barberis Canonico, Lyons Club Biella Bugella Civitas, ModOffice, Studio Sasso, Tecnomeccanica biellese.

Ha, inoltre, ottenuto il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Fondazione Compagnia di San Paolo (TO) e il sostegno di AMA Biella, Let Eat Bi e Marilena Florio.

Venerdì 21 febbraio, la Presidente Nicoletta Scagliotti e la Direzione Generale Paola Garbella, in qualità di rappresentanti della Fondazione Cerino Zegna, presso i padiglioni di Rho Fiera a Milano, hanno presenziato alla cerimonia di premiazione e ricevuto il riconoscimento al progetto.