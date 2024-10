Pallavolo, niente di fatto per l'SPB

Ancora niente di fatto per le squadre dell'Spb Biella. Nonostante il set strappato al Boves e la buona prestazione messa in campo, la Spb Ilario Ormezzano non riesce a fare di più e portare a casa almeno un punto importante per muovere la classifica

della serie C. "Vincere un set e accontentarsi, ossia guardare il bicchiere mezzo pieno - commenta Giovanni Bonaccorso- . Si tratta del primo set vinto dall’inizio del campionato (siamo alla 3 giornata). Questo il motto a fine gara nello spogliatoio Biellese. Perché è chiaro che al momento non posso chiedere di più ai ragazzi. Certo si lavora per migliorarsi, per tentare di lasciare sotto in classifica squadre e quindi riuscire mantenere la serie C. Si studia anche tanto per capire cosa e come intervenire. Se ricezione e contrattacco stanno reggendo, la battuta è ancora un problema. Lo sappiamo e ci stiamo lavorando. Una cosa è certa: questi ragazzi si stanno impegnando al massimo durante gli allenamenti settimanali e visto che nessuno è Harry Potter abbiamo bisogno di tempo per migliorarci. Ci crediamo, ci credo". Da sottolineare la buona prestazione di Fabio Mazzoli con 21 punti e Giacomo Bottigella con 16 punti messi a segno.

Spb Ilario Ormezzano- Virtus Boves 1-3

(16-25 25-23 21-25 22-25)

Tabellino:

N°8 Alessandro Bazzini

N° 9 Matteo Berteletti 5 punti

N°1 Giacomo Bottigella 16 punti

N°20 Idrissi Ismail Chafik (libero)

N°30 Gregorio Maio (libero)

N°4 Andrea Maretti 2 punti

N°3 Fabio Mazzoli 21punti (capitano)

N°15 Nicolò Pelosini

N°11 Lorenzo Putrino 12 punti

N°10 Stefano Rolando 2 punti

N°18 Pietro Stragiotti

N°5 Luca Vicario

N°6 Daniele Zarra 2 punti

Lotta mettendo tutta se stessa la M-App Hotel in serie D ma è costretta ad arrendersi alla squadra di Alto Canavese Volley. Nel match, dopo due set dove la squadra si è trovata in difficoltà, i ragazzi di coach Marangio hanno preso coraggio e nel terzo parziale hanno dato filo da torcere agli avversari che, grazie alla loro esperienza, alla fine sono riusciti a chiudere la partita aggiudicandosi i tre punti importanti per la classifica. "Nonostante i rimaneggiamenti a causa di infortuni e assenze il percorso che stiamo facendo è positivo - commenta coach Simone Marangio-. Stiamo dimostrando di adattarsi alle difficoltà. Durante questo match abbiamo dimostrato di essere in grado di lottare, e lo abbiamo fatto con una squadra che ha più esperienza di noi. A tratti abbiamo giocato quasi alla pari, facendo vedere qualcosa di buono. Il palestra ora torneremo a lavorare per aumentare l'efficacia dei vari fondamentali. In quelli in seconda linea stiamo già migliorando, ci concentreremo su attacco e battuta. Ma, fino ad ora, il percorso è positivo"

M-app hotel SPB 0 - 3 Alto Canavese Volley

(17-25; 14-25; 23-25) Tabellino:

N° 7 Lorenzo Castrovilli 3 punti

N° 8 Riccardo Graziano 11 punti

N° 9 Marco Ressia 8 punti

N° Stefano Ramella Pezza 1 punti

N° 15 Ettore Bottigella 1 punti Capitano

N° 1 Nicolò Garbaccio

N°18 Mario Boschetto

N° 6 Simone Murdaca

N 14 Samuele Colombara Libero

N 17 Paolo Ramella libero