Davide Savio, bel gesto unito alla passione per l'arte: “Realizzo un murales in memoria di Stefano Sughi” FOTO e VIDEO

Unire la solidarietà umana con la passione per l'arte di strada in un'unica e grande opera. È ciò che sta realizzando, giorno dopo giorno, Davide Savio, giovane biellese di 24 anni, residente a Mongrando: da un paio di settimane, infatti, sta lavorando nel sottopasso di via Sant'Eusebio, a Biella, per affrescare due pareti da 10 metri l'una, con tanto di soffitto.

Qui, verranno realizzati pianeti del sistema solare, satelliti, dediche particolari e il ritratto di un giovane in sella alla sua motocicletta, scomparso troppo presto all'affetto dei suoi cari e degli amici. Stiamo parlando di Stefano Sughi, mancato a soli 20 anni in un drammatico incidente stradale il 23 dicembre 2023, sull'autostrada A4, nel Milanese.

“Mi ha sempre affascinato l'arte di strada – racconta Savio – e prima di questo lavoro avevo già disegnato in altre zone di Biella. Una mia amica mi ha segnalato questo posto, frequentato proprio da Stefano. Non l'ho mai conosciuto di persona ma qualcosa dentro di me è scattato in quel momento e mi ha spinto a realizzare questo murales in sua memoria. Una volta ottenuti i permessi, è iniziata la realizzazione. Ho avuto anche la possibilità di conoscere la famiglia di Stefano e da loro ho ricevuto un aiuto nel reperimento dei materiali. Li ringrazio sentitamente”.

Osservando l'opera, si nota una gran cura dei dettagli. “Di solito disegno in bianco e nero, è la prima volta che utilizzo i colori – sottolinea Savio – ma volevo creare qualcosa di diverso. Oltre ai pianeti e ai cieli stellati, verranno impresse su muro alcune dediche particolari, assieme alla figura di Stefano. Conto di concludere il murales entro la fine del mese di novembre. Spero che venga apprezzato una volta ultimato”.

Al momento, sono diversi i feedback positivi riscontrati tra gli abitanti della zona. “Non mi aspettavo simili apprezzamenti – confida ai nostri taccuini - Volevo realizzare una semplice opera di bene, senza scopo di lucro, e sto ricevendo un grande sostegno morale e umano. In tanti, infatti, contribuiscono con piccoli gesti davvero significativi: c'è chi mi offre il pranzo, chi si adopera per i materiali. Sta nascendo qualcosa di unico e incredibilmente speciale. A tutti dico grazie veramente, sono profondamente colpito da tutto questo”.