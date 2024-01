L'addio di Biella a Stefano Sughi: “Per sempre nei nostri cuori”

Per sempre nei nostri cuori. È la frase riportata su molti, troppi palloncini disposti all'esterno della Cattedrale di Biella per i funerali di Stefano Sughi, il ragazzo di 20 anni mancato lo scorso 23 dicembre in un tragico incidente stradale sull'A4.

Una piazza Duomo gremita di giovani, giunti nel primo pomeriggio di oggi, 9 gennaio, per dare l'ultimo saluto e stringersi al dolore dei familiari. Struggente l'arrivo della salma, scandito da canzoni e applausi dei presenti.

Commovente, infine, la lunga serie di frasi, oggetti e immagini lasciate all'ingresso della chiesa che rammentano e mantengono vivo il ricordo del giovane, impresso in tante foto, in compagnia dei suoi cari e dei suoi amici, nei momenti più sereni e felici della sua vita. Strappata troppo presto all'affetto di chi gli ha sempre voluto bene.