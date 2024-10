Pallamano, convocazione per Sofia Mantegna del Vigliano: le parole di Lugli e Camatti

Nella giornata di domenica 27 ottobre Sofia Mantegna sarà chiamata alla sua prima convocazione tra le selezionate dell’Area 2 (Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle D’Aosta) nel progetto federale FIGH di selezione del talento. L’atleta del 2009, tesserata per FC Vigliano Polisportiva ha compiuto grandi progressi in questo ultimo mese di allenamento e sicuramente non sfigurerà tra le selezionate.

Il suo allenatore Simone Lugli commenta così la partecipazione di Sofia alla giornata di selezione di domenica:” Si è allenata con molta più carica da quando ha ricevuto l’ufficialità della convocazione nella selezione di area. Tale convocazione è a tutti gli effetti una vera e propria anticamera verso la trafila che porterà a costruire il gruppo di atlete che vestiranno la maglia azzurra dell’Italia nei prossimi appuntamenti continentali”.

Queste invece le parole del presidente della Polisportiva Maurizio Camatti: ”Siamo orgogliosi della convocazione di una nostra tesserata nella selezione dei talenti, il nome di Vigliano e quello della Polisportiva sono ora noti anche a livello nazionale. La sezione pallamano è stata aperta nel 2019 per volere dell’allora presidente Paolo Daniele e di tutto il consiglio direttivo. Le scelte fatte sono state lungimiranti e, non solo hanno portato a Vigliano una nuova disciplina sportiva, ma ora anche una convocazione in una selezione che porterà anche eventualmente a vestire la maglia dell’Italia. Ora si tratta di portare avanti il lavoro iniziato ormai cinque anni orsono, noi continuiamo a sostenere il lavoro della sezione pallamano e delle altre sezioni che abbiamo aperto nel tempo e continueremo a sostenere il lavoro dei nostri tecnici, atlete ed atlete tesserati. Occasioni come quelle che sono capitate a Sofia sono di stimolo per tutti noi e ci spingono a fare ancora meglio”.