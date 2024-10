Adunata 2025, ANA Biella: “Per informazioni utilizzate i canali ufficiali”

Riceviamo e pubblichiamo:

“La presentazione del Logo Adunata svolta lo scorso 11 ottobre al Circolo Sociale di Biella è stata il primo passo verso l’appuntamento che ci aspetta nella prossima primavera e che avrà il carattere di un evento storico per la nostra comunità. In queste settimane il lavoro dei gruppi degli Alpini per fare in modo che questo appuntamento sia organizzato a tutti i livelli è prezioso.

Moltissimi i dettagli da mettere a punto: dalla logistica all’accoglienza, dalla comunicazione ai trasporti. Tutto sta procedendo nei modi e nei termini che si sono prefissati proprio per dare a Biella e al Biellese oltre a tutti gli ospiti e le autorità che interverranno tutte le informazioni possibili.

Questa Adunata ha un grandissimo valore per tutti gli Alpini biellesi e lo testimonia l’impegno che ogni singolo gruppo e sezione sta prodigando. Invitiamo pertanto a utilizzare la mail info@adunatabiella.it per qualsiasi richiesta legata all’Adunata e a diffidare da fake news legate all’appuntamento.

Sarà nostra cura in collaborazione con tutte le testate giornalistiche, che ringraziamo, poi diffondere le info necessarie per vivere appieno questa grandissima vetrina”.