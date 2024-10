Velo Club Vercelli, trionfo a Vigliano

Domenica 13 ottobre a Vigliano Biellese si è svolta l'8ª e ultima prova del circuito ciclistico Alpi SuperPrestige. Il Velo Club Vercelli, alla prima uscita ufficiale di squadra con il nuovo presidente Claudio Greguoldo e la nuova dirigenza, ha inaugurato il "nuovo corso" con un clamoroso successo di gruppo, dominando la classifica a squadre di giornata, davanti a Penta Bike e Bike Training e piazzando ben 13 tesserati tra i premiati.

La compagine vercellese con 28 iscritti ha voluto onorare l'ultimo impegno agonistico della stagione 2024 e l'organizzatore della corsa, nonché responsabile dell'ente Acsi Novara, Alberto Filippini, che da anni rappresenta un riferimento per il ciclismo amatoriale del nord ovest. Con l'affermazione di Vigliano il Velo ha fatto en plein, infilando un filotto di 8 primi posti su 8 prove nel 2024, risultando la società imbattuta nel circuito da 2 anni.

A livello di risultati individuali sono emersi i piazzamenti sui podi di categoria di Sanzone, Boltri, Vella, Vitali, Schianta, Bussa, Zacchi, Greco, Bagnalone e Vettori con alcune sorprese inaspettate. Anche le donne del Velo sugli scudi, con tutte e 3 le cicliste del Velo premiate: Valeria Ubertino 2ª nelle Donne B, Silvia Coda e Chiara Tosetti 3ª e 4ª nelle Donne C. Il tratto agonistico della mediofondo, da Ronco a Zumaglia, era anche valido come ultima prova del circuito Alpi Quota 1000. Anche da qui, a sorpresa, è arrivata la maglia di 1° tra i Senior A per Giuseppe Vella.