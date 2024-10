La mela? ottima anche per chi pratica attività fisica agonistica intensa

Sono tante le proprietà della mela, e tra queste c'è anche quella che è ricca di acido malico, ottimo per chi pratica attività fisica agonistica intensa.

La buccia della mela è ricca di questo acido, che le conferisce il caratteristico gusto asprigno e amarognolo, e non solo. E' inoltre una molecola fondamentale per la produzione di energia cellulare del nostro organismo. "Vantaggioso per gli sportivi - spiega Roberta Ravinetto, biologo nutrizionista - perché ne aumenta la resistenza fisica allo sforzo, quindi ne è consigliato il consumo a chi pratica attività fisica agonistica intensa".

"Alcuni studi - continua il biologo nutrizionista - hanno dimostrato che l’assunzione di acido malico, con la corretta posologia, migliora la performance sportiva soprattutto nelle fasi di carenza di ossigeno cellulare".

Ma dove trovare questo frutto ottimo con così tante proprietà? A Gifflenga, al Meleto di Cascina Imperolo.

I loro prodotti sono validi, sani e soprattutto gustosi ed il motivo risiede nelle cure riservate alle proprie mele dal proprietario Davide Pichetto Fratin che fin dal 2013 si occupa della gestione dell'azienda.

Il Meleto

Dottoressa biologo nutrizionista Roberta Ravinetto