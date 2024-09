Dal Meleto di Gifflenga: Diabete e frutta, alla scoperta delle proprietà della mela

Andiamo alla scoperta della mela....della Golden Delicius.

Croccante, succosa, zuccherina, dolce e profumata racchiusa da una inconfondibile buccia gialla. La Golden Delicius è la mela preferita dagli italiani e la più coltivata nel nostro Paese. Scoperta quasi per caso in una fattoria della Virginia (Stati Uniti) attorno al 1890, deve il suo nome ai famosi vivai Stark che la diffuse commercialmente a partire dal 1916. E' perfetta sia cruda che cotta ed in grado di arricchire piatti dolci e salati, e in queste settimane a Cascina Imperolo a Gifflenga è tra le protagoniste.

Ma lo sapete che le mele sono ottime anche per i soggetti diabetici?

"Il fruttosio contenuto in questi frutti - spiega - spiega Roberta Ravinetto, biologo nutrizionista -, viene metabolizzato senza ricorrere all'insulina. Meglio comunque se consumate a fine pasto o accompagnate da un carboidrato integrale, come un pacchetto di cracker".

Non solo: la mela è inoltre ideale per la salute del sistema cardiocircolatorio, conclude Roberta Ravinetto "Grazie al basso apporto calorico, lipidico e sodico".

E al Meleto di Gifflenga, località Cascina Imperolo, prosegue intanto la raccolta. “Ci dedichiamo ogni giorno a migliorare le nostre tecniche di produzione – afferma Davide Pichetto Fratin, con l’obiettivo di fornire un prodotto di qualità, che dipende spesso dal rispetto dell’ambiente: “Un punto di forza che perseguiamo fin dal giorno zero”.

Il Meleto

Dottoressa biologo nutrizionista Roberta Ravinetto