Dal Meleto di Gifflenga la mela, ottima alleata del sistema immunitario

Lo sapevate che le mele contengo buone quantità di vitamina c, potente antiossidante e grande alleato soprattutto per questa stagione.

"Essendo un antiossidante naturale - spiega spiega Roberta Ravinetto, biologo nutrizionista - la mela con la sua vitamina c aiuta a proteggere l’invecchiamento delle cellule del nostro organismo dall’azione dei radicali liberi, rinforza il sistema immunitario e aiuta l’assorbimento di ferro dagli alimenti prevenendo l’anemia".

Non è ancora tutto: la vitamina C contribuisce infatti inoltre alla formazione del collagene, fondamentale per il benessere della pelle, dei denti, delle cartilagini e delle ossa. "Consumare una mela al giorno - continua Roberta Ravinetti - aiuta ad assumere la giusta quantità di vitamina C, garantendo in questo modo la salute del nostro organismo".

E dove trovare le mele perfette, croccanti e gustose migliori del biellese? Al Meleto di Gifflenga, naturalmente a Cascina Imperolo, e il motivo è nelle cure riservate ai propri frutti dal proprietario Davide Pichetto Fratin che fin dal 2013 si occupa della gestione dell'azienda.

Il Meleto

Dottoressa biologo nutrizionista Roberta Ravinetto