Intramoenia, Zappalà: “Utile ed intelligente avvalersi della collaborazione della Giunta regionale per elaborare proposte in materia”

“Ogni consigliere ha certamente il diritto e la facoltà di presentare proposte di legge ma come vice Presidente della quarta Commissione - dichiara Davide Zappalà, consigliere regionale di Fratelli d’Italia - ritengo che, su argomenti complessi come la regolamentazione del regime dell’intramoenia, avvalersi della collaborazione della Giunta regionale sia utile ed intelligente anche per il grande flusso di informazioni a livello conoscitivo di cui dispone la Giunta stessa, certamente superiore a quelle del singolo consigliere”.

“Per quanto riguarda l’annunciata iniziativa legislativa del presidente Icardi, la valuteremo nel merito con grande attenzione. Ricordo che sull’intramoenia esistono precise disposizioni normative nazionali, che le Aziende sanitarie regionali sono tenute ad applicare in modo scrupoloso e puntuale: spesso i problemi si risolvono non aggiungendo norme su norme ma con l’applicazione di quelle vigenti” conclude Zappalà.