Da Cascina Imperolo la mela, un frutto ricco di sali minerali e adatto a tante ricette...

"Il potassio - spiega Roberta Ravinetto, biologo nutrizionista - è indispensabile per la salute del nostro organismo. Aiuta a svolgere diverse funzioni come la contrazione muscolare, riduce il rischio della formazione di calcoli renali, mantiene la pressione nella norma e combatte la perdita del tessuto osseo causato dall’invecchiamento".

Non solo però: le mele contengono infatti anche fluoro, un elemento importantissimo per la salute dei nostri denti, avendo un potere anti-cariogeno.

Quindi è proprio vero! Una mela al giorno toglie il medico di torno, questo frutto dalle molteplici qualità ci assicura salute e benessere.

Ma dove posso trovare mele gustose e adatte per mangiarle crude o magari per cucinare deliziose frittelle di mele visto che siamo in autunno e sono adatte sia per merenda che per un semplice snack?

Al Meleto di Gifflenga, a Cascina Imperolo, e il motivo è nelle cure riservate ai propri frutti dal proprietario Davide Pichetto Fratin che fin dal 2013 si occupa della gestione dell'azienda.

Con l'avvicinarsi di Halloween, Cascina Imperolo vi propone una nuova ricetta: si tratta delle mele caramellate, un grande classico: belle da vedere, dolcissime e gustosissime da mangiare! Chiamate anche Candy Apples, dolce di origine americana, sono mele intere ricoperte da uno strato di caramello, facili da mangiare e portare con sé grazie ad un bastoncino sul quale vengono infilzate.

Il Meleto

Dottoressa biologo nutrizionista Roberta Ravinetto