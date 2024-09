La mela, meglio cruda o cotta? I consigli della Nutrizionista. E Cascina Imperolo propone il suo nettare

Tempo di raccolta delle mele che quest'anno se purtroppo sembra essere in calo rispetto all'anno passato in qualche regione principe con il Trentino, sta invece andando bene per il Piemonte, la seconda regione per produzione, con un aumento dell’8% secondo le stime di Coldiretti.

Ma vi siete mai chiesti quando è meglio mangiare una mela? a fine pasto, come spuntino, di prima mattina?

"In realtà non esiste una vera e propria regola - spiega Roberta Ravinetto, biologo nutrizionista - si può consumare a fine pasto o aggiungerla agli spuntini della giornata, dipende molto dall’abitudine della persona".

E...cruda o cotta? "Essendo un frutto versatile può essere consumata cruda o cotta, aggiungendola anche a varie preparazioni in cucina rendendole più salutari, come un’ottima torta di mele. Grazie alle sue proprietà benefiche, se mangiata cotta aiuta a combattere la stipsi, mentre cruda ha una funzione antidiarroica, quindi possiamo definirla una valida alleata per il benessere del nostro intestino".

A Cascina Imperolo a Gifflenga, le mele di prima qualità si trasformano anche in due gustosi nettari, quello di mela classico e quello di mela e zenzero. Entrambi vengono realizzati con mele che pulite a mano e successivamente scottate, per poi essere passate e trasformate in una purea di frutta fresca che viene diluita con acqua e zucchero; per la seconda variante si aggiunge anche lo zenzero.