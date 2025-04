Campiglia Cervo è il comune più generoso del Piemonte per la donazione degli organi

Campiglia Cervo è il comune più generoso del Piemonte per la donazione degli organi. È quanto emerge dal report del Centro Nazionale Trapianti dell'Istituto Superiore di Sanità che analizza i numeri delle dichiarazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti registrate nel 2024 nel corso del rinnovo delle carte d'identità nelle anagrafi di oltre 7mila comuni italiani.

Lo studio è stato diffuso nei giorni scorsi in occasione della Giornata Nazionale della Donazione degli Organi che si celebra ogni 11 aprile. Gli indicatori presi in considerazione sono la percentuale dei consensi, quella delle astensioni e il numero di documenti emessi.

Per il 2024, il piccolo comune dell'alta Valle Cervo ha ottenuto la prima posizione regionale. Questi i numeri: 44 sì su 46 dichiarazioni registrate, 2 i no. Gli astenuti, invece, sono stati 17. Una percentuale di consensi vicina al 96 per cento.

Una bella sorpresa per la comunità, come dichiarato dal sindaco Maurizio Piatti: “Siamo davvero orgogliosi di questi dati. Sono notizie che forse porterà le persone a guardare alla popolazione valligiana con occhi diversi. Siamo una realtà davvero inclusiva”.