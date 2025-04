Chiamata di soccorso e prime manovre salvavita, interesse e partecipazione a Biella per l'incontro ANAP

Partecipazione e nutrito interesse a Biella per l'incontro dal titolo “Chiamata di soccorso e prime manovre salvavita – Come fare la differenza”, organizzato da ANAP Associazione Pensionati Biella, in collaborazione con il Comitato locale della Croce Rossa Italiana. L'evento si è tenuto ieri pomeriggio, 9 aprile, nella sede di Confartigianato Biella. In tale occasione si è parlato di tematiche di stretta attualità, alla presenza del presidente Cristiano Gatti.

Soffocamento da corpo estraneo, arresto cardiaco, svenimenti improvvisi: sono tutte situazioni in cui sapere come agire può evitare conseguenze gravissime. Le prime manovre salvavita non richiedono competenze mediche avanzate, ma solo prontezza, conoscenza e sangue freddo. Tra queste, la manovra di Heimlich e il massaggio cardiaco, affiancato all’uso di un defibrillatore (DAE), sono tra le più efficaci ed essenziali. In contesti come ristoranti, scuole, ambienti pubblici o perfino in casa, ogni secondo è prezioso. La rapidità d’intervento può garantire l’arrivo dei soccorsi e conoscere le basi è un dovere di tutti.

La Croce Rossa, in collaborazione con associazioni come ANAP, da anni promuove corsi e momenti informativi rivolti alla cittadinanza. L’appuntamento di Biella rappresenta un’opportunità concreta per imparare, confrontarsi con esperti e acquisire competenze di primo soccorso fondamentali. Nessuno è escluso: non serve essere operatori sanitari, ma solo avere il desiderio di essere pronti, per sé stessi e per gli altri. L’incontro è stata un’occasione per diventare parte attiva della sicurezza collettiva. Perché sapere cosa fare, e cosa non fare, è un gesto di consapevolezza che può davvero cambiare il destino di una persona.