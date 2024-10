Golf, a Cavaglià vincono gli uomini: gli esiti della sfida Men vs Women FOTO

Domenica al Golf Club Cavaglià si è disputata una divertente e riuscitissima prima edizione della sfida in stile Ryder Men vs Women.

La formula su accordo dei due capitani prevedeva che i 32 partecipanti (qualificati dalle gare di selezione) si incontrassero in formula match-play di doppio (greensome e 4pm) e singolo sulla distanza totale di 18 buche (6 buche per ogni specialità).

Dopo un sostanziale equilibrio dopo i doppi (9-7) la squadra di capitan Luigi Ruggiero ha preso il largo nei singoli, ma il Team Girls guidato da Elena Rossi si è difeso egregiamente. Alla fine, il risultato ha visto i “men” imporsi per 22 a 10. Diversi i premi speciali messi in palio dai capitani. Nei nearest sono andati a segno Pino Gaeta, Cristina Ferla, Paolo Schellino e Renata Torrazzo, mentre i migliori in campo sono risultati Antonella Centonze, Paolo Schellino e Cristiano Bongianino. Un gustoso pasta party ha chiuso l’evento già riconfermato per il prossimo anno.

Stival nel Gran Galà Hickory

Sabato al Gc Cavaglià si è svolto il Gran Galà Hickory, gara di golf con attrezzatura vintage e abbigliamento d’epoca. Dopo 18 buche (partenze dai tee avanzati) il migliore in campo è stato il veneto Agostino Stival (Gc Cà Amata) con 38 punti Stableford nel netto e 26 nel lordo. Sul podio della classifica netta l’austriaco Giunto Shalkenberg, Elio Tisi (Asolo) e il Presidente di Cavaglià Paolo Schellino.

Ad organizzare l’evento in collaborazione con il club Stefano Villa.

Andrigo nell’Ottavo Sapore Golf Trophy

Sabato il Gc Cavaglià ha ospitato l’Ottavo Sapore Golf Trophy (18 buche, Stableford – 3 categorie). Il 1° lordo e i primi di categoria si sono aggiudicati un soggiorno presso il bed & breakfast Ottavo Sapore.

Di seguito i premiati:

1a categoria: 1° lordo Giorgio Andrigo Cavaglià 29, 1° Netto Domenico Pellicone Valle D'Aosta 34, 2° Netto Roberto Revel Cavaglià 33.

2a categoria: 1° Netto Simone Lacagnina Cavaglià 45, 2° Netto Alberto Dodi Crema 39.

3a categoria: 1° Netto Privacy Kavallotta 45, 2° Netto Fabrizio Ronchetta Cavaglià 39. 1° Ladies Emanuela Patti Cavaglià 38. 1° Seniores Andrea Gronda Mulino Cerrione 39.