A Gifflenga la Camminata in Rosa, a sostegno della ricerca per il tumore al seno.

Il prossimo 27 ottobre 2024, Gifflenga accoglierà la Camminata in Rosa per sostenere la ricerca e la prevenzione del tumore al seno. L’evento, che si terrà con il patrocinio del Comune di Gifflenga, è organizzato da Splendorine, gruppo di cammino in seno alla ASD Splendor 1922, in collaborazione con la ASL di Biella.

L’appuntamento è fissato per le ore 9:30 al Salone Polivalente, dove avrà luogo la registrazione dei partecipanti. A seguire, prenderà il via una camminata di circa 5 km sul percorso "Just the woman I am" inaugurato a marzo sempre con l'ottica di promuovere uno stile di vita sano. Durante l'evento lo staff del Dipartimento di Prevenzione e le infermiere di famiglia e comunità dell'ASL BI forniranno informazioni sullo screening oncologico e sulla promozione della salute.

L'iscrizione è gratuita. L’iniziativa, aperta a tutti, vuole essere un’occasione di aggregazione e di impegno collettivo, ricordando che la prevenzione è un gesto di responsabilità verso se stessi e gli altri. Anche i nostri amici a quattro zampe sono invitati a unirsi a questa camminata, un simbolo di unità e speranza per il futuro.

Valentina Moliterni, promotrice dell’iniziativa e responsabile per il gruppo Splendorine, ha sottolineato l’importanza di partecipare: “Questa camminata non è solo un evento simbolico, ma un segno concreto dell’impegno nel sostenere la ricerca e la prevenzione. È un’occasione per ricordare che la prevenzione salva vite e che la solidarietà della nostra comunità può fare la differenza nella lotta contro il tumore al seno”.

Per ulteriori informazioni sull’evento, è possibile contattare il numero 3384951540