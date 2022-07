Un giovane lettore sul progetto ex Rivetti: "Un altro centro commerciale a Biella non ha senso"

Salve Signor Corradino, vorrei dirle alcune parole sul progetto ex Rivetti.

La prima è che è un'ottima iniziativa: crea lavoro ed è molto buono, restaurare edifici abbandonati e storici cosa con l'ausilio di energie rinnovabili sulla struttura è un bella notizia però un altro centro commerciale a Biella non ha senso. Si continua ad aprire e accettare progetti per i beni di consumo; guardiamo piuttosto la produzione. Proponga idee per risvegliare la città di Biella com'era un tempo, non dico solo sul tessile ma anche per altre cose.

Abbiamo un sacco di ragazzi/adulti che vogliono aprire attività o che hanno un sacco di idee e progetti che non vengono mai ascoltati. Un centro commerciale lo abbiamo già e se andiamo ad ascoltare i commercianti diranno che non sta andando molto bene con le vendite, rischiate solo che il nostro centro commerciale Orsi andrà in rovina e chiuderà battenti. Io chiedo a voi di valutare un po' meglio questa decisione e di fermare questo progetto.