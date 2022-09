Biella, giovani entrano negli ex Rivetti e trovano un senzatetto. Poi si arrabbia e li aggredisce

Una bravata che poteva costar caro. È quanto sarebbe successo sabato scorso, 27 agosto, nell'area industriale degli ex Rivetti di Biella: protagonisti, stando alle ricostruzioni del caso, alcuni giovani che hanno deciso di entrare ed esplorare la struttura.

Ad un certo punto il gruppetto si è imbattuto in un uomo - un 30enne senza fissa dimora, extracomunitario – che, per cause da accertare, si sarebbe adirato. Ma non solo: si sarebbe scagliato contro la comitiva e avrebbe afferrato il polso di uno dei ragazzi sfilandogli un braccialetto. Al fuggi fuggi generale sono seguite le richieste di aiuto dei giovanissimi, visibilmente preoccupati, alle forze dell'ordine.

Una volta sul posto, gli agenti della Squadra Mobile di Biella hanno tentato di calmare il senzatetto ma si sarebbe opposto agli operatori. È stato quindi bloccato e arrestato dalla Polizia con l'accusa di rapina e resistenza. È attesa nelle prossime ore l'udienza di convalida.