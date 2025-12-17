ANACI Biella, Marostica di nuovo presidente: “Formazione, competenza e trasparenza sono le priorità”

Andrea Marostica è stato confermato presidente di ANACI Biella per il prossimo quadriennio. L'assemblea biellese dell'Associazione degli Amministratori di Condominio ha confermato ieri la strada intrapresa. Afferma Marostica: “Formazione, competenza e trasparenza sono le priorità per il professionista della gestione immobiliare. L'amministratore condominiale ANACI è sinonimo di qualità”.