Andrea Marostica è stato confermato presidente di ANACI Biella per il prossimo quadriennio. L'assemblea biellese dell'Associazione degli Amministratori di Condominio ha confermato ieri la strada intrapresa. Afferma Marostica: “Formazione, competenza e trasparenza sono le priorità per il professionista della gestione immobiliare. L'amministratore condominiale ANACI è sinonimo di qualità”.
ANACI Biella, Marostica di nuovo presidente: “Formazione, competenza e trasparenza sono le priorità”
