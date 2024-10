Ginnastica artistica, tanti podi per Pietro Micca

Domenica 13 ottobre all’Accademia dello Sport la sezione di ginnastica artistica ha organizzato la terza prova del Campionato Silver di livello LB. In LB3 base Pietro Micca schiera Matilda Zotti che paga un po’ l’emozione della prima volta su una competizione più complessa e chiude al quinto posto. Nel livello avanzato categoria allieve 2, Ludovica Bellino porta a termine una bella gara chiudendo proprio ai piedi del podio, mentre Francesca Enrico termina quinta un po’ penalizzata dalla tensione del rientro in pedana dopo la pausa estiva.

Tutte le altre ginnaste si sono invece espresse in LB avanzato con l’aggiunta delle parallele come attrezzo di gara. Tra le più grandi purtroppo Anna Giletta subisce un piccolo infortunio al primo attrezzo e non riesce a portare a termine gli esercizi, mentre in categoria junior 3 Sofia Sangalli sale sul gradino più alto del podio proprio davanti alla compagna Lodovica Depetris; un bel premio all’impegno di ragazze che fanno di tutto per portare avanti lo sport e la scuola.

Tra le più piccine (categoria allieve 1) è Vittoria Bugalla a salire sul terzo gradino del podio con una gara portata a termine con la concentrazione e la determinazione che la contraddistinguono. Nella categoria successiva Carlotta Follador si mette al collo la medaglia d’argento mentre è podio tutto Pietro Micca per le allieve 3! A spuntarla su tutte è Giulia Iannibelli che vince grazie ad una condotta di gara davvero costante; sul secondo gradino del podio Gilla Garbolino e a completare il tris, Nicole Marinoni.