TT Biella, buon esordio per la formazione C2 a Villadossola.

Con l'inizio dei campionati a squadre, il TT Biella inaugura ufficialmente la stagione sportiva con risultati incoraggianti. Tra le squadre schierate, la formazione C2 del TT Biella – Biella Legno ha esordito vincendo a Villadossola, dimostrando grande coesione. In campo, da sinistra, Luca Lanza, Tommaso Sorrentino, Lodovica Motta e Mattia Noureldin, hanno saputo affrontare con determinazione l'avversario.

Nonostante la perdita di alcuni giocatori di spicco, il TT Biella ha messo insieme un organico competitivo, con una squadra in B2 nazionale e diverse formazioni a livello regionale, tra cui una in C2, una in D1, due in D2 e ​​due in D3. Nella prima giornata di campionato, il bilancio complessivo è stato di due vittorie in B2 e C2, un pareggio in D1 e due sconfitte in D2 e ​​D3.

La formula di gioco seguita per i campionati di B2 e C2 è la tradizionale "Swaythling", con la vittoria assegnata alla squadra che vince 5 partite su 9. Per i campionati minori, dalla D1 in giù, si adotta invece la "MiniSwaythling", con 6 partite e possibilità di pareggio, una formula che continua a suscitare polemiche tra i giocatori, nonostante il dissenso emerso in un'indagine statistica condotta lo scorso aprile.

Serie B2.

Buono l’esordio casalingo per il team di vertice del TT Biella - Carrozzeria Campagnolo che, opposto ai genovesi della Compagnia Unica Luigi Rum, esce vittorioso, con il punteggio di 5 a 2, da un incontro non particolarmente avvincente. Sugli scudi un solidissimo capitan Eugenio Panzera, autore di tre punti. Ancora una volta ha deliziato il pubblico col suo gioco spumeggiante e nel contempo, estremamente funzionale. A chiudere il match, i due punti conquistati da Francesco Gamba su Gamberini (9/6/-7/-9/7) e di Matteo Passaro su Agosti (-9/8/-8/8/5). Completava la formazione ligure Federico Bottaro.

Serie C2.

Ottima prestazione anche per la formazione del TT Biella – Biella Legno, seguita da coach Sergei Mokropolov e impegnata a Villadossola, nel campionato di C2, contro la locale formazione. Ai tre punti conquistati da un ottimo Tommaso Sorrentino, si sono aggiunti quelli del capitano Luca Lanza su Daniele e quello, in tre set, di Lodovica Motta sull’esperto Calella. A secco Mattia Noureldin, sconfitto al quinto set da Loforese.

Serie D1.

In D1, la compagine del TT Biella – TIB, capitanata da Stefano Erba, impatta con il Valenza; tre a tre il risultato finale con due punti di Giacomo Cendese su Carosio e Lupano e uno di Stefano Torrero su Lupano. Al palo Federica Prola, battuta da Piccinini e Carosio.

Serie D2.

La squadra del TT Biella - Pizzeria Giordano, capitanata da Michele Motta, in D2, era impegnata a Romagnano. L’incontro, molto combattuto, si è chiuso con la vittoria dei padroni di casa per 4 a 2, con due partite perse al quinto set: Michele Motta contro Palmieri (-7/6/-5/6/9) e Federico Arno contro Valentini (7/-7/-12/8/7). A secco è rimasto Gianni Massazza, in non perfette condizioni di forma. L’altra formazione del TT Biella - Tintoria Ferraris ha osservato il turno di riposo.

Serie D3.

La formazione del TT Biella - Barbera Auto ha giocato in casa contro i cossatesi dello Splendor; con un team formato da ragazzini alla primissima esperienza; l’esito appariva da subito quasi scontato e il match è, infatti, terminato con un perentorio zero a sei; tuttavia, per Giacomo Riva, Jacopo Siciliano e Lorenzo La Porta, si è trattato comunque di un positivo esordio, con interessanti prospettive di crescita. Per gli ospiti hanno giocato Bidese, Caschili e Saitta. L’altra formazione del TT Biella - RDM Automazioni e sicurezza ha osservato il turno di riposo.