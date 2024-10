Biella sogna il Giro d'Italia, è possibile il ritorno della Corsa Rosa (foto di Davide Finatti per newsbiella.it)

Voci sempre più insistenti danno per imminente il ritorno del Giro d'Italia a Biella nella seconda metà di maggio 2025.

Al momento, non arrivano conferme ufficiali da parte di Rcs (la società che organizza la Corsa Rosa) o delle autorità locali ma sembra proprio che il nostro capoluogo di provincia sia stato designato come luogo di partenza di una tappa del circuito, con arrivo previsto in Valle d'Aosta.

Se queste ipotesi trovassero conferma, Biella si ritroverebbe di nuovo al centro di una manifestazione dal forte respiro nazionale che si affiancherebbe all'Adunata Alpina, prevista anch'essa nel mese di maggio. A giorni sono previsti alcuni sopralluoghi in città ma la piena ufficialità sarà data al momento della presentazione dell'edizione 2025 del Giro d'Italia, in programma a novembre.