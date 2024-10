Biella Rugby soffre ma trionfa: vittoria per 29-22 su Avezzano

Si è conclusa con una sofferta, ma meritata vittoria la prima prova del Campionato di Serie A gruppo 1. Biella supera Avezzano 29-22 dopo aver dominato per i primi quaranta minuti. Decisamente più travagliati i quaranta successivi. Quattro mete segnate e punto di bonus conquistato, avanti stratosferici e buon carattere del collettivo sono il riassunto, ridotto ai minimi termini, della gara odierna.

Al kick off Avezzano prova a fare la voce grossa nei primi cinque minuti, utili per segnare tre punti al piede, poi Biella prende il sopravvento. Un preciso 50/22 di Price porta i gialloverdi alla prima possibilità concreta di segnare punti. Touche vinta, drive avanzante, poi la palla esce. Biella mantiene il possesso, ma non trova la conclusione. Si riparte dal vantaggio, Biella ritrova la linea laterale, introduce e vince. La maul si forma e i primi cinque punti vengono messi a tabellone da Mondin. Buon calcio di trasformazione per Price, ma l’ovale non entra. Biella è incontenibile, Vezzoli è su tutti i palloni, anche su quello che al 19’ calcia in finale sulla traiettoria di Perez che segna il 10-3. Price trasforma. I padroni di casa rimangono super attivi, ma meno concreti. Il fischio dell’arbitro fissa il parziale sul 12-3.

Altro film la ripresa che vede gli avversari abruzzesi guadagnarsi molta luce, determinati a riportarsi sotto con il punteggio. Un calcio piazzato tra i pali da Price al 7’, poi Avezzano segna due volte al 12’ e 15’ superando Biella 15-17. Capitan Vezzoli interviene a rimettere a posto le cose: buca la difesa avversaria e serve Loro che segna. Price trasforma il 22-17. Al 26’ Avezzano realizza la terza meta, ma non trasforma per un inquietante 22-22. Ottima la reazione gialloverde. Biella insidia la zona rossa avversaria, subisce un fallo che penalizza gli avversari con un cartellino giallo. Biella riparte cercando la touche, la vince e riesce a formare una maul efficace. Un ottimo Scatigna, con il piglio che lo contraddistingue, trova la giusta misura per segnare a 5’ dalla fine. Ottima la trasformazione di Price che assicura il 29-22 destinato a rimanere il risultato finale.

Alberto Benettin, head coach Biella Rugby: “Mi aspettavo una partita dura e così è stato. Nel primo tempo abbiamo giocato bene, meglio rispetto alla ripresa. Abbiamo creato abbastanza, ma non siamo riusciti a concretizzare tutto, peccato. Contento del gioco e della gestione tattica, gli avanti hanno giocato una super partita sia in mischia chiusa che in touche che in questo momento è il nostro punto di forza. Un po’ più faticoso oggi il gioco dei trequarti, ma abbiamo retto bene agli attacchi avversari. Non siamo riusciti a staccarli sul punteggio, ma i ragazzi hanno continuato a crederci fino a segnare le mete che ci hanno consegnato vittoria e punto di bonus. Lavoreremo sull’essere più concreti in vista di un campionato durissimo. I giocatori hanno dato il massimo dal punto di vista dell’impegno, tutti quelli che sono scesi in campo hanno dato l’anima. Bene i giovani Negro e Morel oggi più convinti del solito. Stanno migliorando di partita in partita. Ci tengo a ringraziare il pubblico che oggi ci ha davvero supportato a gran voce. Parte della vittoria è merito loro che ci hanno sostenuti anche nei momenti di maggiore difficoltà”.

Biella Rugby v Avezzano Rugby 29-22 (12-3)

Marcatori: p.t. 4’ c.p. Mercerat (0-3), 12’ m. Mondin n.t. (5-3), 19’ m. Perez tr. Price (12-3). s.t. 47’ c.p. Price (15-3), 52’ m. Copersino tr. Mercerat (15-10), 55’ m. Capone tr. Mercerat (15-17), 63’ m. Loro tr. Price (22-17), 66’ m. Vaccaro n.t. (22-22), 75’ m. Scatigna tr. Price (29-22)

Biella Rugby: Travaglini; Negro, Morel (76’ Ventresca), Grosso (66’ Braga), Nastaro; Price, Besso (58’ Loro); Vezzoli (cap.) (76’ Panigoni), Perez Caffe, Mondin (33’ J.B. Ledesma); De Biaggio, F. Righi (54’ M. Righi); Lipera (60’ Vaglio Moien), Scatigna, J.M. Ledesma (52’ De Lise).

All. Alberto Benettin

Avezzano Rugby: Du Toit; Copersino, Mokom, Vaccaro, Capone; Mercerat, Speranza; Basha (71’ Martini), Ponzi; Del Vecchio (71’ Rettagliata); Sekele (45’ Pontanari), Giangregorio; Craig (66’ Di Stefano), Pais (cap.) (64’ Leonardi), Mocerino (47’ Di Censi). Non entrati: Della Cagna, Natalia,

All. Troiani

Arb.: Locatelli Matteo (Bergamo)

AA1 Pretariani (Bergamo), AA2 Chiappa (Bergamo)

Cartellini: 72’ giallo a Di Censi (Avezzano Rugby)

Calciatori: Price (Biella Rugby) 4/5; Mercerat (Avezzano Rugby) 3/4

Note: giornata tiepida, 17° circa, campo in ottime condizioni. Spettatori circa 500.

Punti conquistati in classifica: Biella Rugby 5; Avezzano Rugby 1

Player of the Match: Leo Scatigna (Biella Rugby)