Podismo a piedi scalzi, Claudio Canessa racconta i suoi 10 anni di corsa tra le strade del Biellese

Bikila Abebe, Zola Budd, Ken Bob Saxton sono alcuni dei nomi di runners con una caratteristica comune con il biellese Claudio Canessa: correre a piedi scalzi. Claudio, in procinto di affrontare l'impresa di correre i 42 chilometri e 195 metri della Maratona di New York, descrive i punti più importanti del marciare a contatto con il terreno.

“I nostri avi correvano a piedi nudi e ancora oggi ci sono persone nel mondo che corrono scalzi per la sopravvivenza e per procurarsi il cibo – spiega - A piedi nudi si garantisce salute ai nostri piedi. Le calzature non sono naturali e in certe occasioni possono provocare danni più o meno evidenti ai nostri piedi. La camminata, la corsa a piedi nudi migliorano la qualità del sonno, riduce lo stress e migliora può aiutare molte parti del nostro corpo".

E aggiunge: “Solo a piedi nudi raggiungiamo una corretta postura che dalla volta plantare interessa la caviglia, il ginocchio e tutta la schiena, nella camminata come nella corsa. Con il piede scalzo la dinamica della corsa si modifica con l’appoggio sulla parte centrale dell’avampiede. Nella stagione invernale, la camminata scalza si dimostrerà una vera e propria terapia del freddo. Il freddo non nuoce ai piedi nudi! Piuttosto tempra il fisico, lo domina e ne regola la temperatura”.

La voglia di mettersi in gioco e affrontare sempre nuove sfide porterà Claudio a decidere di partecipare alla maratona di New York, del prossimo 3 novembre per festeggiare nella maniera migliore i suoi 60 anni: tiferemo tutti per lui, per portare a termine questa impresa tutta biellese.