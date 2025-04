Golf: Sità-Nonis e Silva-Takahashi vincono l’11° Campionato Biellese di doppio FOTO

Domenica al Golf Club Cavaglià si è disputato l’11° Campionato Biellese di doppio - Trofeo Cappellificio Biellese 1935, con 116 partecipanti e formula “four ball” su 18 buche. A imporsi nel lordo con 64 (-4) sono stati Vincenzo Sità/Edoardo Nonis (Golf Club Biella Le Betulle), mentre nel netto hanno dominato i padroni di casa Rohan Jay Silva/Yuji Takahashi con 58 (-10), battuti nel lordo solo per le peggiori seconde 9 buche. Secondi nel netto Tallia/Eulogio (59), terzi Schellino/Pecoraro (59). Prima coppia mista Ruggiero/Casalino (59).

Nei premi speciali: Stefania Genta ha vinto il nearest to the “Gin” alla buca 9 (343 cm), Alberto Caneparo il nearest della 9 (180 cm). Soddisfazione degli organizzatori per la riuscita dell’evento, premiato da un’ottima partecipazione.

Greenpass Card Trophy: Peretti Cucchi a segno

Sabato, sempre a Cavaglià, si è svolta la tappa del circuito nazionale Greenpass Card Trophy. Tra i premiati: Filippo Peretti Cucchi (1° lordo), Roberto Pittarella e Rohan Jay Silva (1° e 2° netto, 1ª categoria), Alessandro Mocchetti e Raoul Del Mare (2ª cat.), Mauro Catellani e Rosella Ferrario (3ª cat.), Roberta Fiersi (1ª Ladies), Andrea Palmieri (1° Seniores).

Pasquetta con Louisiana e grigliata

Durante le festività pasquali il Golf Club Cavaglià propone due eventi: sabato il torneo What's Golf, aperto a tutti, e lunedì la tradizionale Louisiana di Pasquetta by Osteria Rabezzana, con partenza shot gun e grigliata finale.

In arrivo anche un ricco weekend a fine aprile: il 25 tappa del Circuito Touristgolf & Travel Cup, il 26 Gran Galà Hickory (gara vintage), il 27 il 22° Dab Golf Trophy.