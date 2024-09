Settembre sinonimo di ripresa anche nello sport, la mela ottima per un allenamento perfetto

Settembre, dopo le vacanze l'entusiasmo c'è per pensare alla forma fisica, poi sta a noi mantenerlo vivo. E' una grande alleata, ideale per chi pratica sport o per chi vuole di nuovo riavvicinarsi a questa pratica dopo qualche mese di relax, è la mela.

"Può essere consumata sia prima di una performance sportiva, in quanto essendo uno zucchero semplice aiuta a fornire energia - spiega Roberta Ravinetto, biologo nutrizionista - sia dopo, in quanto aiuta il reintegro del glicogeno muscolare".

Ma...meglio crude o cotte? "Possono essere mangiate tranquillamente sia crude che cotte - conclude Roberta Ravinetto - ma meglio se con la buccia, lavata bene, sono molto utili per aumentare l’apporto di fibra giornaliero".

Qualche idea di dove trovarle? A Gifflenga, al Meleto di Cascina Imperolo, è tempo di raccolta e le varietà che si possono trovare sono diverse. Tra i filari di Cascina Imperolo e dei terreni circostanti crescono oltre 15.000 meli delle più importanti varietà che producono ogni anno tantissime mele Golden, Gala, Crimson Crisp, Fuji e Granny Smith.

“Ci dedichiamo ogni giorno a migliorare le nostre tecniche di produzione – afferma Davide Pichetto Fratin, con l’obiettivo di fornire un prodotto di qualità, che dipende spesso dal rispetto dell’ambiente: “Un punto di forza che perseguiamo fin dal giorno zero”.

Il Meleto

Dottoressa biologo nutrizionista Roberta Ravinetto