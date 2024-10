108° Gran Piemonte, attenzione a come cambia la viabilità a Biella

In occasione dalla gara ciclistica agonistica 108° Gran Piemonte prevista il prossimo 10 ottobre2024 si informa che la sospensione della circolazione sarà dalle 12 circa (il passaggio è previsto per le 12.30) fino al passaggio del veicolo recante il cartello mobile "fine gara" previsto intorno alle 12.50 circa. Le vie interessate sono: via Milano (tutta la via compreso Ponte Cervo), via Cernaia, via Carso, via Bertodano, via Lamarmora, via Rosselli, viale Macallè, via Candelo (fino al confine con Candelo). I divieti di sosta saranno ambo i lati nelle vie interessate dal passaggio dalle 07.00 alle 13.30. Anche chi percorre la SP 758 (Superstrada) e Corso Lago Maggiore (Ponte Tangenziale) rimarrà bloccato dal passaggio.

Si informa che, in occasione del 32° circuito città di Biella, il 12 ottobre 2024 è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, ambo i lati, eccetto autorizzati, dalle ore 8,00 alle ore 19,00, nelle seguenti aree: via Seminari nel tratto compreso tra via Duomo e via Arnulfo/Vescovado; via Duomo; via Battistero; via Marconi, nel tratto compreso tra via Italia e via Crosa; via Crosa, nel tratto compreso tra via Marconi e via Palazzo di Giustizia; via Crosa, lato est, per una lunghezza di metri 10 (dieci), da via Palazzo di Giustizia, in direzione sud; via Palazzo di Giustizia, nel tratto compreso tra via Crosa e via Dal Pozzo; piazza Santa Marta, su tutta l’area; via Dal Pozzo, nel tratto compreso tra via Palazzo di Giustizia e piazza Santa Marta; via Vescovado. È istituita la temporanea sospensione della circolazione, eccetto aventi diritto, veicoli al servizio della manifestazione e mezzi di soccorso in emergenza in via Duomo dalle ore 9.00 alle ore 18.30. È istituita la temporanea sospensione della circolazione il 12 ottobre 2024, dalle ore 14.00 alle ore 18.30 circa nel tempo e nelle aree di cui al punto 1 e per il tempo strettamente necessario al passaggio degli atleti nella via Italia nelle aree di intersezione con la via Duomo e la piazza S. Marta.

Altri provvedimenti riguardano la giornata del 13 ottobre.

In occasione dellìiniziativa BEN RIVÀ AN RIVA sono istituiti i seguenti divieti di sosta con temporanea sospensione della circolazione veicolare, il giorno 13 ottobre 2024 dalle ore 6,00 alle ore 21,00, nella seguente area: via Italia, ambo i lati, tratto intercluso tra la via D. Alighieri e la via Galilei; vicolo Galeazzo, tratto intercluso tra la p.za S.G. Bosco e la via D. Alighieri; piazza S.G. Bosco, tutta la piazza, fino all’intersezione con via Sabadell; via Belletti Bona, tratto intercluso tra la via Italia e la piazza 1° Maggio; via Sabadell, ambo i lati, dalla cabina telefonica fino all’angolo della via, compreso il muro dell’oratorio di San Cassiano.

In occasione della gara ciclistica agonistica "Pedali e passione' è istituita la temporanea sospensione della circolazione veicolare il giorno 13.10.2024, dalle ore 11.15 circa e comunque dal passaggio del cartello mobile di “inizio gara”, per il tempo strettamente necessario al transito dei ciclisti e comunque fino al passaggio del cartello mobile di “fine gara” (fine passaggio presunto ore 11.45 circa), in strada per Ronco, dall’intersezione con via Coda fino al confine con il Comune di Ronco Biellese.

In occasione dell'inaugurazione della sede del Vespa Club Biella prevista il prossimo 13 ottobre è istituita la sospensione della circolazione veicolare nella seguente area e periodo: Via Quintino Sella, tra via De Fango e via Villani, il giorno 13.10.2024, dalle ore 8.00 alle ore 13.30.