Pietro Micca, partenza sprint per la ginnastica artistica FOTO

Inizia la stagione invernale per la ginnastica artistica con una piccola rappresentanza alla terza prova dell’anno del Campionato Individuale Silver domenica 29 settembre.

La gara è organizzata come di consueto all’Accademia dello Sport di Pietro Micca a Biella e le ginnaste di casa, impegnate nel livello LC sono state tre, tutte con ottimi risultati. Maria Giovanna Versaldo e Arianna Belli hanno gareggiato rispettivamente in LC avanzato e in LC base vincendo la competizione e approfittando al meglio dell’occasione per presentare di fronte alla giuria i loro esercizi.

Nina Plankesteiner, allieva 4, gareggia invece per la prima volta in LC3 avanzato portando a casa un soddisfacente secondo posto. Si parte col piede giusto anche nei campionati Gold! Per la sezione maschile il Piemonte è stato ospitato a Mortara sabato 28 dal Comitato Regionale Lombardia per la prima prova del Campionato Individuale Gold categoria Junior/Senior.

Pochi i ginnasti a rappresentare la nostra regione, ma tra questi non manca Davide Mascherpa che ha presentato il suo esercizio al corpo libero. Davide esce di pedana soddisfatto della sua esecuzione, frutto del lavoro e della dedizione che lo contraddistinguono, e porta a casa un meritatissimo primo posto. Questo weekend a Torino è stato impegnato invece il settore femminile, con la prima prova a squadre della gara Gold 2.

Arriva un egregio secondo posto per la squadra di Pietro Micca formata da Viola Mantoan, Matilde Carnini e Valentina Caldera. Le tre ragazze hanno chiuso una gara davvero soddisfacente senza errori, che ha fatto superare loro l’importante soglia dei 200 punti. Ora si torna in preparazione per la seconda prova che le vedrà impegnate tra tre settimane.