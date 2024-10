Calcio, la Biellese frena ad Aygreville: derby con gol in Promozione, Prima e Seconda Categoria (foto di repertorio)

Frena la Biellese, ne approfitta il Bulè Bellinzago che, con il successo interno con il Volpiano, conquista la testa del girone di Eccellenza. I lanieri, invece, devono accontentarsi di un punto sull'ostico campo di Aygreville (1-1) e restano al secondo posto, a pari punti (11) con la Pro Eureka.

In Promozione si segnala la vittoria del Ceversama nel derby con la Fulgor Chiavazzese: 2 a 1 il risultato finale che rilancia le ambizioni dei padroni di casa. Tre punti anche per il Città di Cossato con gli Orizzonti che valgono la seconda piazza del raggruppamento, ad una sola lunghezza dalla capolista Juve Domo.

Derby anche in Prima Categoria, con Valle Cervo e Ponderano usciti con il massimo della posta in palio dalle sfide con Valdilana Biogliese e Gaglianico. Pari a reti bianche per le Torri mentre la Valle Elvo festeggia con un roboante 3 a 1 la 4° vittoria su 5 incontri fin qui disputati.

In Seconda altra stracittadina con il Vigliano che ottiene il suo primo successo stagionale ai danni del Lessona. Termina 3 a 3 il match tra Lenta Lozzolo e La Cervo. Infine, in Terza, brutte sconfitte per Cossatese e Futuro Giovani Vilianensis: esulta solo il Pollone.