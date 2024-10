Parole di pace al Santuario di Graglia, è un successo di partecipazione la Giornata della Fratellanza

Nella Basilica del Santuario di Graglia domenica 6 ottobre si è svolta, con grande presenza di pubblico, la V Giornata della Fratellanza e della Pace, incontro di dialogo interreligioso che ha visto la partecipazione attiva delle diverse Religioni presenti sul territorio.

L’evento, promosso dal Rettore del Santuario, don Eugenio Zampa, con il rappresentante del Monastero Buddhista Lama Paljin Tulku Rinpoce, esprime l’urgenza di costruire la pace e la fratellanza in un contesto globale segnato da tensioni e conflitti. Dalla sua fondazione nel 2020, la Giornata affronta i temi fondamentali per la comprensione reciproca tra le Religioni, ma in questa edizione si è preferito non indicare un argomento specifico di confronto, lasciando invece spazio alla lettura delle parole di pace contenute nei Testi sacri di ciascuna Tradizione spirituale.

Un'esperienza toccante per i numerosi presenti in Chiesa, che hanno ascoltato i Religiosi comporre, con i loro interventi, un messaggio unitario: fratellanza e pace sono valori universali, raggiungerli richiede amore e compassione, saggezza e tolleranza. I rappresentanti delle Istituzioni locali ne hanno sottolineato il ruolo per il superamento delle barriere culturali e quali pilastri della società civile. Messaggi di sostegno sono giunti dagli esponenti che non hanno potuto presenziare, ognuno dei quali ha ribadito l’importanza della cooperazione interreligiosa per il bene comune dell’umanità. L’evento ha avuto un’ampia risonanza e lascia un segno profondo nella comunità.

“Questo giorno - hanno dichiarato i promotori - ci dimostra ancora una volta quanto le Religioni, seppur diverse, abbiamo il potere di unire le persone insegnando valori spirituali comuni. Continueremo su questa strada in futuro.” L’incontro si è concluso con un impegno collettivo da parte dei rappresentanti religiosi presenti a mantenere aperti i canali del dialogo e a collaborare ad iniziative concrete per promuovere il rispetto e la serena convivenza. E’ seguito un pranzo con i relatori e il pubblico al Ristorante del Santuario. La Giornata della Fratellanza e della Pace, giunta oggi alla sua quinta edizione, continuerà ad essere un appuntamento annuale, calendarizzato ogni prima domenica di ottobre.