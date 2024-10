Atteso ritorno a Donato con il via libera di Da La Ca' a La Ca', la corsa non competitiva sulle montagne biellesi, in programma domani, sabato 5 ottobre. La partenza avrà inizio alle 15, presso l'Agriturismo La Ca'. il percorso è di circa 6,6 chilometri. I cani sono ammessi al guinzaglio.

Al termine, pasta e ricco rinfresco in allegria. Per info: 333.3335743 o 349.1456845.