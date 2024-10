Teatrando torna con "Turno di notte"

Anche in questo autunno, ritorna l’appuntamento con “Turno di notte” sullo stesso percorso, ma con nuove scene da raccontare.

La X edizione della “passeggiata notturna sul sentiero degli operai”, ideata dal DocBi, coinvolgerà ancora gli attori di Teatrando, che interpreteranno le quattro nuove scene, ma anche gli Amici del Rifugio “La Sella”, i volontari Auser Valsessera, il Cai Valsessera e il Comitato di Borgosesia della Croce Rossa, fondamentali per la preparazione e lo svolgimento dell’appuntamento in programma Sabato 05 poi Venerdì 11 e Sabato 12 ottobre.

Si parte dal Rifugio La Sella di Baltigati (Soprana) e si scende alla Fabbrica della Ruota (Pray) lungo il percorso che è stato utilizzato per circa un secolo dagli operai di Soprana e Curino per scendere agli opifici di Vallefredda e che si snoda per alcuni tratti nei boschi di castagno e per altri taglia le caratteristiche montagnole delle “Rive rosse”.

Lungo il cammino, s’incontreranno quattro nuove scene, appositamente scritte per l’occasione da Marcello Vaudano, e ambientate tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento.

I gruppi partiranno ogni 20 minuti dalle 19.50 alle 21.30. Il costo è di 10 euro (gratuito per i bambini sotto i 10 anni). È possibile acquistare il biglietto online sul sito www.teatrandobiella.it

oppure prenotare il posto telefonando al 333.5283350.

MALTEMPO

In caso di tempo incerto o piovoso durante la giornata, si invitano i partecipanti a consultare le pagine Facebook della “Fabbrica della ruota” e di “ARS Teatrando” su cui compariranno le informazioni in merito all’eventuale annullamento della serata.